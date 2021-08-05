Девушка придумала очень забавный способ, чтобы вывести детей на чистую воду (Видео)

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка поделилась интересным видео, которое повеселило юзеров.

Молодая мама рассказала свой забавный способ, который она придумала, чтобы определить ложь своих маленьких детей. Женщина поведала, что придумала для детей увлекательную и забавную историю. Однажды она рассказала малышам, что каждый раз, когда те начинают врать родителям, на их лбах загораются звездочки, которые видны только взрослым.

Дети отнеслись к такому заявлению со все ответственностью и всерьез поверили словам мамы. Дальше случилось самое смешно, ведь теперь малыши каждый раз, когда пытаются соврать родителям, начинают руками прикрывать лоб. Этот момент развеселил не только молодую маму, но и пользователей сети. Кадры посмотрели более 23,5 миллионов раз, а пользователи отметили, что возьмут на вооружение необычный способ вывести детей на чистую воду. -0-