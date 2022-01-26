Девушка придумала простой способ сэкономить на экскурсии и вызвала неоднозначную реакцию у юзеров

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании недавно разместила в TikTok занятный ролик, который привлек внимание многих пользователей социальной сети.

Девушка отправилась в Венецию, где и сняла видео. В кадре британка рассказала о простом способе сэкономить на экскурсии по каналам Венеции. Вместо того, чтобы заплатить 80 евро, она решила подойти к работникам, отвечающим за сбор мусора, и уговорила их взять ее с собой на гондолу.

Такой способ полюбоваться красотами Венеции вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Одни посчитали подобную идею гениальной, а другие, напротив, осудили ее. Впрочем, ролик быстро собрал несколько миллионов просмотров.-0-

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