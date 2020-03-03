Девушка придумала способ бороться с воришками и подмочила им репутацию - видео

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из американского города Портервилла поделилась в Facebook интересным лайфхаком, которым позволяет бороться с воришками.

Кадрами она поделилась в социальной сети и разъяснила, что у них в районе участились случаи краж. Неизвестные повадились таскать из машин инструменты, а также все, что посчитают ценным.

Она придумала хитроумный и простой план. Девушка оборудовала машину разбрызгивателем, подвела ледяную воду и все это соединила с датчиком движения. В тот же день импровизированная система безопасности принесла свои результаты.

На видео можно заметить, что прожектор не очень пугает воришку, но того, что произошло дальше, парень точно не ожидал. Струя холодной воды ударила ему прямо в лицо, когда незатейливый вор потянулся за инструментом. Мужчина понял, что ему тут не рады, и бросился спасаться бегством.

В сети ролик приобрел огромную популярность и за несколько дней стал вирусным. В комментариях под видео люди поблагодарили девушку за идею и стали оборудовать свои дома простой системой безопасности.-0-