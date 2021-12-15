Девушка придумала странный лайфхак для спортзала, который рассорил cеть

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка опубликовала в TikTok любопытный ролик, который привлек внимание пользователей.

В небольшом видео женщина рассказала, что устала от приставаний мужчин в спортзале. Из-за этого она не может спокойно выполнять программу, поэтому девушке пришлось придумать странный лайфхак. В частности, блогерша с помощью коричневых теней нарисовала у себя на шее несколько следов от страстных поцелуев.

Девушка была удивлена, ведь способ сработал на все сто процентов. Ей удалось избежать нежелательного внимания в спортзале, ведь теперь все считают, что у нее есть молодой человек. По словам женщины, за время эксперимента ни один мужчина не попытался помочь ей с упражнениями. Странный лайфхак поссорил сеть, ведь одни посчитали подобную уловку вульгарной, а другие пользователи, напротив, были восхищены изобретательностью блогерши. Неудивительно, что видео в TikTok за короткое время собрало около двух миллионов просмотров.-0-