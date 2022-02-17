Девушка придумала уморительный способ разыграть пса, но реакция питомца оказалась еще забавнее (Видео)

Скриншот из видео
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube любопытные кадры, которые заставили многих юзеров улыбнуться.
Девушка решила разыграть своего пса и придумала для этого уморительный способ. Она взяла рулон бумажных полотенец и подошла к любимцу, а затем с помощью "инструмента" издала необычный и смешной звук, однако не это оказалось самым забавным моментом в видео.
Собака до такой степени испугалась страшных звуков, что подскочила на задние лапы, а затем принялась отходить. Этот момент попал на видео, и юзеры единогласно пришли к мнению, что розыгрыш был хорош, однако реакция пса оказалась еще забавнее.-0-
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