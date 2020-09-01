Девушка приютила очень грустного котика и через год его было не узнать - видео

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень трогательная история произошла с бездомным котом по кличке Брюс. Много лет он скитался по улицам, пока его не подобрали сотрудники Общества защиты животных в США.

У котика наблюдались проблемы с зубами и иммунной системой. Кроме этого, у животного был поврежден глаз, а тело оказалось в шрамах. Зоозащитники принялись искать пушистику новый дом и тут произошло настоящее чудо, сообщает Mirror.

В один день девушка по имени Сандра наткнулась в соцсетях на объявление, где Брюс искал новый дом, и в тот же миг решила приютить котика. Подключив все свое красноречие, она уговорила арендодателя разрешить завести питомца.

Брюс обрел новый дом и спустя год девушка поделилась трогательным роликом, показывающий, как самый грустный котик изменился до неузнаваемости. Удивительная трансформация впечатлила юзеров, которые подчеркнули, что любовь и забота способны изменить жизнь любого. -0-