Девушка провела урок танцев в онлайне, но кот спутал все планы - видео

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танцовщица по имени Амелия поделилась в Twitter забавным роликом, который развеселил множество пользователей сети.

Девушка решила самоизолироваться из-за пандемии коронавируса, но оставлять танцы не собиралась. Она устроила урок в онлайне, но не учла, что ее пушистый кот может улучшить занятие.

Амелия в кадре показывает несколько движение и не замечает кота, который так и норовит потереться о ноги хозяйки. Несколько раз женщина даже неосознанно толкает котика. В какой-то момент пушистому питомцу это все надоело и он решил остановить занятие, сделав собственное движение, которое развеселило пользователей сети.

The higher quality video that went viral of Aurora the cat and Amelia the ballet teacher, remote dance lessons with a surprise finish! pic.twitter.com/gBk5Afj6jU — Amelia Love Clearheart (@TheLoveOpera) March 24, 2020

Ролик быстро обрел популярность, и его за несколько часов посмотрели почти 100 тыс. раз, а юзеры Twitter оставили под постом тысячи лайков.-0-