Девушка провернула жесткую месть своему парню-изменщику (Видео)

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США загрузила в TikTok ролик, который вызвал неоднозначную реакцию юзеров сети.

Женщина по имени Эшли рассказала, что уличила своего парня в измене. Злость переполняла девушку, поэтому она придумала жесткую месть, а результатом поделилась в сети.

Американка взяла молоток и баллон с краской. Затем она проникла в жилище парня и инструментом выбила на стене буквы FU, что означает "пошел ты". После внизу она нанесла подпись: "Твоя бывшая".

Реакция соцсетей не заставила себя ждать, ведь кадры уже посмотрели более 15 миллионов раз. Одни посчитали поступок Эшли правильным, а другие, в свою очередь, напомнили ей, что она совершила уголовное преступление и парень может заявить в полицию. Впрочем, число комментариев растет, а под роликом уже собралось три миллиона лайков. -0-