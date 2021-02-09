Девушка пустила своих собак поиграть на ковре, но через минуту уже не смогла их найти (Фото)

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании недавно разместила в Twitter кадры, которые быстро вызвали восторг пользователей сети.

39-летняя Зои Роу уже не первый год занимается разведением такс. Некоторое время назад она переехала со своими питомцами в новый дом, который преподнес ей очень забавный сюрприз. Девушка пустила своих собак поиграть в комнате, где лежал ковер из 80-х с причудливым узором. Собаки веселились и отдыхали, но через минуту напольное покрытие и раскраска четвероногих сыграли с Зои злую шутку.

Corrected: ADORABLE dachshund puppies disappear into the carpet. pic.twitter.com/EdA5UbP37D — Gretchen's dad (@GretchenMafiosa) February 4, 2021

Девушка не смогла с первой попытки отыскать малышей, ведь из-за своего окраса они слились с ковром. Это позабавило хозяйку, которая решила поделиться смешными кадрами с юзерами. Пост привлек внимание издания Mirror. -0-