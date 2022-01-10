Девушка раскрыла лайфхак, позволяющий сохранить красоту волос при мытье раз в месяц

Блогерша по имени Хейли раскрыла в TikTok свой секрет по уходу за волосами, которым она регулярно пользуется.

Девушка записала видео, где рассказала лайфхак, который позволяет сохранять прическу девушки красивой, прибегая к мытью головы лишь раз в месяц. По словам женщины, в перерывах между мытьем головы она использует сухой шампунь. При этом она наносит его на кожу головы на ночь, поскольку так средство эффективно впитывает в себя кожный жир. Помимо этого, блогерша перечислила несколько полезных советов для своих зрителей.

Согласно советам Хейли, во время принятия душа стоит завернуть волосы в полотенце и не допустить попадания на них влаги или пара. Кроме этого, в перерывах между мытьем головы нужно обязательно увлажнять кончики волос, для этого девушка использует аргановое масло. Также она наносит на волосы непосредственно перед мытьем питательную маску. Ролик привлек внимание пользователей и быстро стал вирусным, собрав огромное число просмотров.-0-