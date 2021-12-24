Девушка раскрыла секрет "идеальной" внешности блогеров в соцсетях (Видео)

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Великобритании Холли Кокерилл привлекла внимание пользователей сети к своим роликам, когда начала разоблачать "идеальную" красоту многих девушек в TikTok.

Соответствующее видео удивило юзеров, ведь девушка на своем примере показала, что большинство фотографий и роликов в сети - ложь. Точнее, Холли доказала, что привлекательная внешность на фото в соцсетях часто является поддельной. Так, 26-летняя героиня ролика поделилась серией снимков, на которых она изображена до и после тщательной ретуши.

На одном кадре Холли - красотка с идеальной фигурой, однако на другом снимке девушка выглядит совершенно по-другому. На фото заметно, что на самом деле у девушки более естественный макияж и ее волосы лежат небрежно. Такой эксперимент удивил многих пользователей, которые посмотрели ролик огромное число раз.-0-