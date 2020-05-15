Девушка рассмешила Facebook, очень переборщив с автозагаром - фото

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании по имени Келси Чемберс привыкла часто использовать автозагар, сообщает Daily Mail.

Для нее этот способ "пребывания на солнце" стал особенно актуальным в период всеобщего карантина. 19-летняя британка в магазине выбрала самый темный оттенок автозагара и устроила вечером домашний салон красоты. Однако через час все превратилось в уморительную историю.

Автозагар подействовал, однако дал не тот результат, который ожидала Келси. Своим забавным видом девушка поделилась в соцсетях, а пользователи Facebook не смогли сдержать смех.

Фото Facebook

Девушка и сама посмеялась над своим видом: "Да бери самый тёмный, говорили они". Позже она рассказала, что избавляться от загара было нелегко. Ей даже пришлось принять ванну с хлоркой, но все закончилось хорошо. Теперь Келси готова к новым экспериментам со своей внешностью. -0-