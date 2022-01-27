Девушка разбирала старые снимки и раскрыла семейную тайну

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка поделилась на Reddit занятной историей, которая вызвала отклик у пользователей.

Девушка поведала, что однажды решила вместе с бабушкой разобрать старые семейные снимки и случайно нашла детскую фотографию своей матери с еще одним ребенком. Разумеется, юзерша захотела узнать личность девочки, но ей только сообщили, что у матери была сестра, которая умерла в раннем детстве.

На этом все не закончилось. Оказалось, что девушке соврали. Ложь раскрылась, когда через месяц героиня истории нашла еще один снимок: на фотографии была запечатлена свадьба ее отца. "Невестой была не моя мать, и я не могла понять, почему на снимке есть ее родители", - призналась девушка, добавив, что мать отказалась отвечать на ее вопросы.

"На следующий день бабушка рассказала мне правду: у моей матери была сестра. Она была замужем за моим отцом", - поделилась пользовательница платформы. Как выяснилось, отец рассказчицы завел роман с сестрой жены, когда уже состоял в браке. В результате мать героини истории забеременела. А тетя девушки уехала из города и уже более 30 лет не общается с семьей.

Эта семейная тайна шокировала девушку. А пост быстро собрал массу разнообразных комментариев, многие пользователи Reddit поддержали тетю героини.-0-

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