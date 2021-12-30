Девушка разыграла брата и подарила ему растворяющиеся плавки

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка поделилась в TikTok розыгрышем, который вышел на совершенно новый уровень.

Дара Робертс рассказала в соцсети, как решила разыграть брата, сделав это очень хитроумным способом. Семья собиралась отправиться на пляж, поэтому блогерша преподнесла в подарок брату необычные плавки. Парень ни о чем не подозревал и поблагодарил сестру за подарок, однако позже сильно об этом пожалел.

Молодой человек надел плавки и отправился купаться, но через некоторое время они просто растворились в воде. "Я голый, ребята, поэтому не выйду из воды, пока пляж не опустеет", - сказал он. В итоге парень настоял на том, чтобы члены семьи купили и принесли ему новые плавки. Все это время девушка стояла с включенной камерой, чтобы запечатлеть необычный розыгрыш в полном объеме.

Забавный ролик привлек внимание юзеров и от души повеселил их. Неудивительно, что запись в соцсетях стала вирусной и собрала десятки миллионов просмотров.-0-