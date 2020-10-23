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Калейдоскоп
23 октября 2020, 01:35

Девушка решила проверить парня и пригласила на первое свидание 23 родственника

Фото Pinterest
Фото Pinterest

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неоднозначная история, к которой по разному отнеслись юзеры сети, произошла с парнем и девушкой в Китае. Об этом пишет издание Weixin.

Молодой человек пригласил на свидание девушку. Он сообщил ей, что они отправятся в ресторан и пообещал, что заплатит за ужин. В назначенный час избранница пришла и привела на первое свидание 23 своих родственника.

Позже она рассказала, что таким способом хотела проверить 29-летнего парня и выяснить, сможет ли он заплатить за ужин на 25 персон. После трапезы мужчина сбежал из ресторана, ведь родственники не стеснялись и заказывали самые изысканные деликатесы. Общий счет составил 20 тысяч юаней или более $3 тысяч. Парень оплатил часть суммы.

Мнения пользователей разделились. Одни отметили, что такую проверку стоит проводить всем девушкам, которые намерены строить серьезные отношения, а другие, напротив, посчитали, что мужчине следовало сразу же уйти. -0-

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