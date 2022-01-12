Девушка родила на переднем сиденье электрокара, пока тот ехал на автопилоте

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный случай произошел с жителями США, который сразу же приковал внимание. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

Беременная девушка Йиран Шерри со своей семьей отправились в поездку на знаменитом электрокаре, однако позже произошло очень неожиданное событие. Девушка с мужем отвезли ребенка в сад, но на обратном пути попали в пробку, где у женщины начались роды. Семья не стала дожидаться приезда скорой, а сама отправилась в больницу. Движение транспорта было затруднено, поэтому принимать роды пришлось прямо на переднем сиденье, пока электрокар ехал на автопилоте.

Муж быстро сообразил и включил автопилот, а после положил одну руку на руль, но сам сосредоточился на помощи супруге. "Она так сильно сжимала мою вторую руку - казалось, что ее вот-вот переломит", - поделился Китинг Шерри.

Удивительно, но девочка появилась на свет перед прибытием в больницу. Врачи обрезали пуповину прямо в салоне, а после медсестры постоянно проведывали маму и ребенка, которая получила прозвище "малышка Tesla".-0-