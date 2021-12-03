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Калейдоскоп
03 декабря 2021, 15:28

Девушка с необычной внешностью впечатлила многих юзеров сети

Скриншот из видео
Скриншот из видео

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США прославилась на просторах сети, а все благодаря одному ролику в TikTok.

Женщина опубликовала в соцсети кадры, где она показывает свою необычную внешность. Так вышло, что у девушки по имени Рэйвен с самого рождения есть родимое пятно, которое располагается прямо на кончике носа. Крупная родинка сразу же бросается в глаза, а, по словам девушки, с детства она из-за такой особенности часто сталкивается с травлей.

Впрочем, после публикации видео в соцсети девушка стала популярна. Люди оказались впечатлены ее необычной внешностью и продолжают это обсуждать в TikTok. С другой стороны, недоброжелатели все равно остались. Такие люди считают, что девушка больше похожа на оленя или собаку, однако сегодня это уже не затрагивает Рэйвен, ведь девушка решила смириться и принять себя. -0-

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