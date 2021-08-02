Девушка с помощью макияжа превращает себя в разных героев и это больше похоже на магию (Видео)

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визажисты с помощью обычной кисточки и косметики могут сотворить самые невообразимые вещи, однако девушка из Индии пошла дальше и показывает в Instagram свои работы, которые больше похожи на магию.

29-летняя Приянка Павар увлеклась макияжем несколько лет назад. За это время ее уровень мастерства значительно вырос, однако этого для девушки оказалось мало. Тогда она придумала для себя новое развлечение. Девушка может тратить по 11 часов на то, чтобы превратить себя в популярных персонажей поп-культуры или изобразить на лице просто невероятные абстрактные картины.

Разумеется, талант и мастерство макияжа, которое больше похоже на магию, не прошло мимо юзеров и прославили девушку в Instagram. Теперь за творчеством визажистки из Индии следит несколько десятков тысяч людей и популярность только растет. -0-