Девушка с помощью макияжа преобразилась до неузнаваемости

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В TikTok набирает обороты новый тренд, где девушки превращаются из гадкого утенка в роковых красавиц за считанные секунды.

В подобном эксперименте решила принять участие девушка по имени Кейти Мерфи. Сначала она предстает перед камерой без какой-либо косметики. На кадрах отчетливо видно неровный тон кожи и негустые брови, второй подбородок, морщины и синяки под глазами. После этого блогерша приступила к наведению красоты и уже через секунду появляется с ярким макияжем, который преобразил ее до неузнаваемости.

Многие были удивлены такой сменой внешности. Ролик быстро стал вирусным, за короткое время его посмотрели несколько сотен тысяч раз.-0-