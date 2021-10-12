Девушка с помощью волос дотащила авто до заправки - это впечатляет! (Видео)

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из города Нортгемптон в Великобритании удивила многих, когда провернула необычный трюк. Об этом сообщает LadBible, а кадры загрузили на YouTube.

34-летняя британка родом из Польши Анастасия Савицкая решила дотащить авто до заправки, однако отказалась от услуг крепкого троса. Для своего необычного трюка она решила использовать собственные волосы, которые с помощью специального ремня прикрепили к переднему бамперу микроавтобуса.

После этого девушка приступила к выполнению и смогла дотащить авто до заправки. Как выяснилось, импровизация тут ни при чем, а все действия были тщательно продуманы. Оказывается, девушка по имени Анастасия работает в Цирке ужасов, где выполняет разнообразные номера с волосами. -0-