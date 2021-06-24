Девушка с тату по всему телу провела эксперимент и удивила юзеров

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая мама из США по имени Иззи Гонсалес всегда на улице ловит на себе взгляды прохожих, который пялятся на ее татуировки. В какой-то момент девушке это надоела и она решила провести эксперимент, который впечатлил многих. Результат опубликовали на YouTube.

27-летняя мама с подросткового возраста не упускала возможность сделать новый рисунок на своем теле. Сегодня у нее уже 31 тату на лице и масса других на всем теле. Кроме этого, она украшает себя пирсингом и ярким цветом волос.

Такой внешний вид, по словам девушки, часто привлекает внимание прохожих, которые не упускают возможности сделать колкое замечание. Это изрядно надоело ей и Иззи Гонсалес решилась на необычный эксперимент. С помощью визажиста и стилиста ей закрасили тату и сделали классическую прическу. Кроме этого, для съемки она выбрала обычную одежду.

Скриншот из видео

Кардинальное преображение молодой мамы удивило юзеров, а также окружающих. Стоит отметить, что больше всего оказались в растерянности близкие, которые не привыкли видеть героиню видео в таком виде. Впрочем, кадры набрали популярность в сети и их уже посмотрели огромное число раз. -0-