Девушка сама постригла пса, однако результат только повеселил всех (Видео)

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 марта 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:40 В Минске на пенсионере загорелась одежда - он скончался Происшествия
12:35 Сегодня исполняется 30 лет НОК Беларуси Спорт
12:29 СК расследует дело о разжигании социальной вражды и ненависти к сотрудникам МВД и членам их семей Происшествия
12:22 Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта Общество
12:08 Глава Генштаба ВС Армении заявил, что армия сохранит нейтралитет в политических вопросах В мире
12:07 В Лиде проводят уникальную операцию по протезированию передних лап у кошки Регионы
12:02 Законопроект о дорожном движении предусматривает определенные послабления для автошкол - Комаровский Общество
12:02 ФОТОФАКТ: Необычный боди-арт и Международный день лесов Калейдоскоп
12:01 Обвиняемый замкнул рельсовую цепь проволокой - дело в суде Пуховичского района Происшествия
11:55 Яровой сев в Гомельской области проведут более чем на 520 тыс. га Регионы
11:49 Головченко: один из уроков Хатыни - у зла нет национальности Общество
11:47 ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция памяти "Приди и поклонись" в мемориальном комплексе "Хатынь" Общество
11:39 Интернет-вымогатели требовали у двоих жителей Гродненской области деньги за откровенные фото Происшествия
11:35 Число погибших при столкновениях в Мьянме увеличилось до 250 В мире
11:34 В Минске за выходные 124 водителя нарушили правила проезда пешеходных переходов Регионы
11:31 В России за сутки выявили 9284 случая заражения COVID-19 В мире
11:29 Переменная облачность и до +6°С ожидаются в Беларуси 23 марта Общество
11:24 Белгидромет планирует модернизировать сеть гидрологических наблюдений Общество
11:24 Синоптики прогнозируют потепление к концу недели Общество
11:21 Военнослужащие Беларуси и России отработали элементы совместного десантирования Общество
11:10 Оправдываемость прогнозов погоды в Беларуси составляет 95-98% Общество
11:08 Дуэт воспитанниц Шумилинской школы искусств завоевал два Гран-при конкурсов в Лондоне и Берлине Культура
11:01 Минчанин угнал мотоцикл и отдал его знакомому в счет погашения долга Происшествия
10:49 Витебчанин задержан за оскорбление милиционера в интернете Происшествия
10:49 В Логойском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
10:48 Марзалюк: любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда Общество
10:38 Две трети немцев недовольны действиями властей в борьбе с коронавирусом - опрос В мире
10:32 Президентом Лаоса избран Тхонглун Сисулит В мире
10:28 В Жодино из-за аварии без воды были 208 частных домов Регионы
10:27 В Могилеве пострадавший при пожаре мужчина умер в больнице Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
22 марта 2021, 12:39

Девушка сама постригла пса, однако результат только повеселил всех (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США опубликовала в TikTok забавный ролик, который показал во всей красе ее ошибку.

Женщина по имени Фернанда Монтафур решила самостоятельно подстричь своего йоркширского терьера Баттера, таким образом сэкономив на парикмахере для животных. Американка взяла ножницы и приступила к работе, но только ближе к концу процедуры осознала свою ошибку.

Хозяйка очень увлеклась процессом, что стало причиной очень забавного результата. Из-за отсутствия опыта, девушка побрила своего пса почти налысо. В итоге питомец стал больше похож не на йоркширского терьера, а на дворнягу неизвестной породы. Впрочем, после публикации в соцсети кадры набрали популярность и повеселили юзеров, собрав почти пять миллионов просмотров. -0-

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео животные интернет развлечения социальные сети США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото picture alliance ФОТОФАКТ: Необычный боди-арт и Международный день лесов
Ольга Серябкина. Фото из Instagram "Как же жарко" - Ольга Серябкина своими провокационными фотографиями восхитила Instagram
Скриншот из видео Два слона устроили драку прямо на манеже цирка в Казани (Видео)
Фото Fishbiosystem "Так успокаивает" - Сотни редчайших бычерылов проплыли по рифу и попали на видео
Скриншот из видео Реакция кота на мартовский снег повеселила пользователей (Видео)
Скриншот из видео Хозяйка была расстроена, когда увидела слезы своего котика - он не хотел ее отпускать! (Видео)
Главное
Александр Лукашенко "Мы это помним, и в этом наша сила" - выступление Лукашенко на митинге-реквиеме в Хатыни
Головченко: один из уроков Хатыни - у зла нет национальности
ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция памяти "Приди и поклонись" в мемориальном комплексе "Хатынь"
Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество
Топ-новости
В Беларуси чтят память жителей Хатыни и тысяч других сожженных деревень
Представители Администрации Президента проведут 22-26 марта выездные приемы
До конца АКЦИИ осталось 10 дней! Спешите выгодно купить квартиру в Minsk World!
Сегодня исполняется 30 лет НОК Беларуси
Оправдываемость прогнозов погоды в Беларуси составляет 95-98%
Переменная облачность и до +6°С ожидаются в Беларуси 23 марта
Военнослужащие Беларуси и России отработали элементы совместного десантирования
Законопроект о дорожном движении предусматривает определенные послабления для автошкол - Комаровский
Символ трагедии и вечной памяти. Мемориальный комплекс "Хатынь" в архивных фотографиях БЕЛТА
Обвиняемый замкнул рельсовую цепь проволокой - дело в суде Пуховичского района
В Лиде проводят уникальную операцию по протезированию передних лап у кошки
Щекин: силовики будут жестко пресекать вылазки с БЧБ-символами, олицетворяющими горе и нацизм
Деятельность Конституционной комиссии будет гласной и открытой - Василевич
Театральная неделя началась в Могилеве
Дуэт воспитанниц Шумилинской школы искусств завоевал два Гран-при конкурсов в Лондоне и Берлине
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.