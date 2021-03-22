Девушка сама постригла пса, однако результат только повеселил всех (Видео)

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США опубликовала в TikTok забавный ролик, который показал во всей красе ее ошибку.

Женщина по имени Фернанда Монтафур решила самостоятельно подстричь своего йоркширского терьера Баттера, таким образом сэкономив на парикмахере для животных. Американка взяла ножницы и приступила к работе, но только ближе к концу процедуры осознала свою ошибку.

Хозяйка очень увлеклась процессом, что стало причиной очень забавного результата. Из-за отсутствия опыта, девушка побрила своего пса почти налысо. В итоге питомец стал больше похож не на йоркширского терьера, а на дворнягу неизвестной породы. Впрочем, после публикации в соцсети кадры набрали популярность и повеселили юзеров, собрав почти пять миллионов просмотров. -0-

Скриншот из видео