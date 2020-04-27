Девушка сдалась: лайф-хак покорения женских сердец - видео

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время представления парень в костюме тигра неоднократно выходил в зрительный зал к понравившейся девушке. По всей видимости, он пытался пригласить ее на свидание.

Сперва, чтобы произвести впечатление на юную особу, он подарил ей небольшую игрушку. Девушка не приняла подарок, но молодой человек не воспринял ее отказ всерьез, решив, что его презент был слишком маленький. "Тигр" продолжал приносить девушке мягкие игрушки снова и снова. Каждая из них была больше предыдущей.

Пользователи сети пришли в восторг от финала ролика - девушка все-таки сдалась. Впрочем, у нее не оставалось выбора, поскольку последний плюшевый медведь был в несколько раз больше нее.

Видео развеселило пользователей и набрало сотни тысяч лайков. Подписчики писали: "Супер подкат, молодец парень, настойчивый и с юмором!", "Он ее придавил медведем, чтобы она не убежала", "Как мило! Вот это мужчина!", "Молодец, классно придумал. Главное, не растерялся!", "Классно! Куча положительных эмоций!".-0-