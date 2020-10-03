Девушка сделала фото с собакой, но не заметила одной забавной детали

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алисса Герра из США обожает своего питомца и при каждом удачном случае делится в сети их совместными фотографиями.

Девушка ведет Instagram собаки и регулярно добавляет снимки, но в этот раз ее очередной пост развеселил людей. Алисса взяла на руки собакена и встала перед зеркалом, сделав снимок. Без задней мысли она обработала кадр и загрузила в сеть, не заметив одной забавной детали.

Американка взяла питомца на руки, однако его шерсть на спине так взъерошилась, что стала похожа на две человеческие ягодицы. Разумеется, это заметили юзеры и повеселились от души, ведь фантазию пользователей уже было не остановить и они выразили свои шутки в комментариях. -0-