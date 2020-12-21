Девушка сделала невероятный пряничный домик, но у собаки на него были свои планы (Фото)

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на Reddit поделилась историей, которая повеселила юзеров сети.

Хозяйка в преддверии Рождества решила немного поэкспериментировать и сделала внушительных размеров пряничный домик. Это произведение кулинарного искусства должно было стать главной изюминкой праздничного стола, но у местного пса были свои планы.

Собака обожает сладости, поэтому положила глаз на пряничный домик еще в процессе его готовки. Девушка завершила "постройку" и оставила готовое лакомство на столе. Люди отлучились из дома и пес понял, что пора действовать.

Фото Reddit

Питомец буквально съел целый дом, а оставил только кислые кактусы, которые, по всей видимости, ему не очень понравились. Разумеется, девушка была расстроена по возвращению домой, однако не злилась на пса, ведь ее пост на Reddit моментально стал вирусным. -0-