Девушка сделала себе кофточку из чайных пакетиков и "заварила" себя в ванной (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из США придумала необычное развлечение, которое позабавило многих пользователей TikTok.

Американка по имени Джесс Ламворт придумала необычную одежду, которой похвасталась в соцсети, и впечатлила юзеров. Видео начинается с того, что девушка пьет чай и смотрит в окно, находясь в своих мыслях. Затем она обращает внимание на чашку и чайный пакетик в форме футболки. У девушки быстро появляется идея. Блогерша садится за швейную машинку и создает довольно странный наряд. У нее получается блузка из чайных пакетиков, которая выглядит очень даже неплохо. Впрочем, этот наряд не так впечатляет по сравнению с тем, что девушка сделала дальше.

Джесс набрала горячую ванну и в блузке забралась в нее, тем самым "заварив" себя. Затем блогерша добавила в ванну несколько ложек сахара и немного молока. Видео поразило и развеселило многих, быстро став вирусным. За короткое время ролик собрал огромное число просмотров.-0-