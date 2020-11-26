Девушка сфотографировала котенка, но после нашла у него в ухе странную деталь

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Дании по имени Матильда Кантор недавно захотела со своей подругой поделиться фотографией нового котенка, однако после сделала неожиданное открытие. Об этом сообщает DailyMail.

Девушка завела черного малыша и принялась публиковать его фото в соцсетях. Одним вечером она выбирала очередной снимок для отправки и увидела странную деталь.

Фото Daily Mail

В ухе котенка красовался чей-то портрет, причем, можно отчетливо разглядеть черты лица, нос, глаза, рот. Это открытие ошарашило девушку, а под постом в Facebook разгорелся нешуточный спор: кому же принадлежит силуэт?

Многие посчитали, что это может быть писатель Эдгар Алан По, однако разнообразных версий набралось очень много. -0-