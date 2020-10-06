Девушка сфотографировала своего питомца, но он стал больше похож на некое божество

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина опубликовала в Twitter кадр своего пушистого котика и, по всей видимости, заставила людей вновь поверить в "божественную" сущность усатых.

Похоже, что философия египтян, которые поклонялись котам, вновь может стать актуальной на просторах сети. Причем, эти настроения пошли по соцсетям не просто так, ведь Аманда Хислоп смогла сфотографировать своего кота так, что он больше стал похож на кошачье божество.

Took a pic of the cat lookin out the window and accidentally turned him into some sort of god. pic.twitter.com/xjN4W6peSJ — Amanda (@cloudcat28) October 1, 2020

Все дело в оптической иллюзии, благодаря которой кажется, что питомец сидит на облаке и следит за беспомощными смертными. Разумеется, такой кадр не остался без внимания пользователей, которые принялись бурно обсуждать кадр, а также оставил под постом почти 1,5 миллиона лайков. -0-