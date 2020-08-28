Девушка съехала с горки в открытое море, где ее уже поджидала акула - видео

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США отправилась с семьей на отдых, где решила прокатиться с горки в открытом море. Все происходящее запечатлел ее сын и поделился кадрами в сети. Внимание на случай обратило издание Mirror.

Женщина подходит к краю и с удовольствием скатывается в лазурные воды Багамских островов. Это был бы превосходный отдых, только если бы внизу ее не поджидала акула.

Когда американка скатилась, то ее друзья заметили рядом с женщиной обитателя океана. Опасный хищник медленно приближался к девушке, а ее сын кричал: "Мама, спокойно, только без паники!".

Несмотря на стрессовую ситуацию, девушка смогла сохранить хладнокровие, что, по всей видимости, спасло ей жизнь. Акула подплыла поближе, но не заинтересовалась человеком, поэтому отправилась дальше по своим делам, а женщина мигом выскочила из воды.-0-