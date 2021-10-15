Девушка случайно раскрыла обман авторов во время просмотра сериала (Видео)

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местная жительница из Амстердама по имени Рианна Мейер недавно поделилась в TikTok любопытными кадрами, которые привлекли внимание юзеров.

Женщина рассказала в ролике, что смотрела сериал, когда сделала неожиданное открытие. Во время просмотра она заметила в кадре фото своего мужа, но с другой женщиной. Сначала Рианна не поверила в это, однако стоп-кадр расставил все по своим местам.

После этого жительница Амстердама провела небольшой расследование и случайно раскрыла обман авторов. Оказалось, создатели сериала просто взяли совместную фото пары из Instagram, а после лицо девушки заменили на актрису из проекта. Этот факт изрядно удивили и повеселил девушку.

В итоге видео стало вирусным и быстро собрало почти три миллиона просмотров, а после ролик дошел до создателей сериала. Позже Мейер написала, что команда проекта связалась с ней и принесла извинения. Блогерша добавила, что считает произошедшее забавной историей, над которой можно посмеяться. -0-