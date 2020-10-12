Девушка случайно рассыпала корм кота, а его реакция покорила соцсети - фото

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лондона Келли-Ли Купер поделилась в соцсетях кадрами со своим питомцем, который сразу же завоевал сердца людей.

Девушка рассказала, что случайно рассыпала перед животным его любимый корм, на что котик по кличке Берти отреагировал очень ярко, став звездой сети. Питомец, разумеется, был очень удивлен такому развитию событий и не сдержал эмоции. Он не мог поверить своему счастью, поэтому его недоумение на мордочке развеселило многих.

Котик понял, что нельзя терять ни минуты и принялся уплетать как можно больше корма. Юзеры, в свою очередь, отметили, что Берти неподражаем и они готовы вручить ему все актерские награды. -0-