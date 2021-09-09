Девушка снимала на видео дельфинов, но потом перед камерой пролетела уникальная рыба

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно натуралисты из США отправились в воды Калифорнии, чтобы сделать несколько кадров с местными водными обитателями. Ролик разместили на YouTube.

Девушки снимали видео с дельфинами, которые плавали неподалеку. Это уже было восхитительно, но потом перед камерой в буквальном смысле пролетела рыба, которая захотела стать звездой.

Перед жительницами США промчалась летающая рыба, которая выскочила из воды. Этот момент восхитил девушек, которые ранее ничего подобного не видели. Разумеется, оказались в восторге и пользователи сети, которые посмотрели ролик огромное число раз. -0-