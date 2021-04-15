Девушка собирала моллюсков, а нашла отпечаток ноги динозавра (Фото)

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Великобритании прогуливалась по пляжу графства Йоркшир в поиске моллюсков и наткнулась на уникальный камень. Об этом пишет Daily Mail.

Жительница Англии по имени Мари Вудс хотела собрать немного моллюсков на обед, но обнаружила на пляже отпечаток ноги динозавра возрастом более 150 миллионов лет. Длина следа около метра, что делает его самым большим из когда-либо обнаруженных в этом регионе.

Фото Daily Mail

Находку сфотографировали, чтобы сделать 3D-модель. По предварительным данным ученых, отпечаток ноги принадлежит меголозавтру - плотоядному виду динозавров, который жил около 175-164 миллионов лет назад. Они достигали в длину до девяти метров, а весили почти тонну. -0-