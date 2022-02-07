Девушка составила список правил для своей свадьбы и вызвала споры в сети (Видео)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невеста по имени Жасмин поделилась в TikTok интересным роликом, который привлек внимание юзеров.

Женщина принялась со своим возлюбленным планировать свадьбу, а в самый разгар процесса ей в голову пришла интересная идея. Женщина решила составить список правил для своей церемонии, что и привлекло внимание многих юзеров сети.

Девушка в первую очередь запретила приводить на праздник детей, а дальше появился запрет на белые наряды. Третьим правилом стало обязательное употребление спиртного в открытом баре. Далее будущая невеста предостерегла тех, кто намеревался на празднике сделать громкое объявление. "Если вы беременны, держите это при себе. Если вы хотите сделать предложение, держите это при себе. Не приходи на мою свадьбу, отвлекая внимание от меня и моего мужчины", - высказалась девушка.

Необычный ролик вызвал споры среди пользователей, однако большинство поддержали ответственный подход девушки к организации свадьбы. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-

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