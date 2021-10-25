Девушка совместила два своих увлечения и смогла создать уникальные фото

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В один день девушка из Румынии по имени Элизабет Саган решила поделиться своими впечатлениями от прочитанной книги в Instagram.

Сначала девушка написала пост, а после поняла, что необходима иллюстрация. Первое время Элизабет обходилась простыми кадрами с обложкой книг, однако творческая натура дала о себе знать.

Девушка не стала ограничиваться банальными фото, а начала создавать настоящие произведения искусства, объединив два своих хобби: книги и фотография. Теперь в Instagram Элизабет можно встретить потрясающие работы. За пять лет девушка набрала почти 200 тысячную аудиторию подписчиков, которые рады увидеть каждую новую работу девушки. -0-