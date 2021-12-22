Девушка создала наряд из бумаги и прославилась в сети (Видео)

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая блогерша Мадлен Уайт просматривала ленту в TikTok, когда наткнулась на очень занятное видео. В нем девушки красовались перед камерой в нарядах, сделанных из упаковочной бумаги.

Девушка загорелась этой идеей и начала создавать свой уникальный образ. Она решила использовать оберточную бумагу красного цвета. С помощью сантиметровой ленты отмерила необходимые куски, а после принялась соединять их.

В конце ролика героиня показала результат, который превзошел все ожидания пользователей сети. Люди принялись хвалить работу блогерши в комментариях, а кадры с процессом создания необычного наряда уже собрали почти четыре миллиона просмотров.-0-