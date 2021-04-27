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Калейдоскоп
27 апреля 2021, 05:00

Девушка спасла крошечное существо и получила самого необычного питомца (Фото)

Фото BoredPanda
Фото BoredPanda

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порой, чтобы заполучить экзотическое домашнее животное люди готовы потратить огромные суммы, однако жительнице США по имени Джессика Адамс было достаточно не пройти мимо. Об этом пишет издание Bored Panda.

В феврале 2019 года американка прогуливалась по улице вместе с дочерью. Они бурно что-то обсуждали, когда женщина заметила странное существо. На тротуаре лежала маленькая "розовая капля", которая быстро дышала и практически не двигалась. Девушка поняла, что малышу нужна помощь и забрала его домой.

Вместе с семьей они начали выхаживать "находку", а после перед ними открылась потрясающая правда. Оказалось, что маленьким розовым комочком была новорожденная белка. Сначала она весила всего 38 грамм, однако забота и любовь дали свои плоды. Малыш начал расти и становился все красивее.

После этого жизнь новоиспеченной мамы изменилась полностью. Девушка не прошла мимо и получила самого необычного питомца. Бельчонок оказался мальчиком, поэтому он получил имя Стив и стал полноправным членом семьи.

Теперь Джессика ходит в магазин и гуляет по улице на плече с белкой. Некоторые считают ее "городской сумасшедшей", но чаще всего люди с любопытством изучают малыша, а также просят сфотографироваться. -0-

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