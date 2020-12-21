Девушка спасла замерзающего котенка, а любовь преобразила его до неузнаваемости (Видео)

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работница приюта для животных в США поделилась в Facebook трогательными кадрами, которые мало кого оставили равнодушным.

Девушка по имени Тиффани однажды ехала по трассе, когда заметила на краю дороги маленького котенка. Малыш замерзал и трясся от холода, поэтому женщина сразу же остановилась и забрала кота.

Найденыша привезли в приют, отогрели и накормили. Немного заботы и ласки моментально преобразили пушистика, который отличался своей любовью к объятиям и большими глазами. Малыш скоро пришел в себя, а многие люди уже выразили желание забрать ласкового котика себе. -0-