Девушка удивила парня своими губами и стала знаменитой (Видео)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно британка опубликовала в TikTok ролик, который удивил многих и стал вирусным.

Девушка по имени Клео решила избавиться от наполнителя для губ, который она вводила на протяжении последних пяти лет. Британка надеялась, что ее губы сразу уменьшатся, однако эффект оказался кардинально противоположным.

После процедуры губы отекли и значительно увеличились. Именно в таком виде Клео решила предстать перед своим парнем, который, мягко говоря, оказался в шоке. Ролик привлек внимание юзеров и собрал более пяти миллионов просмотров.-0-

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