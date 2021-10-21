Девушка удивила сеть, когда с помощью ножниц превратила колготки в стильный наряд (Видео)

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша по имени Ванесса нашла неожиданное применение порванным капроновым колготкам и впечатлила многих юзеров TikTok.

Девушка решила перепрофилировать старое чулочное изделие в стильный наряд. Для этого ей потребовались колготки и обычное ножницы. С помощью инструмента Ванесса превратила колготки в стильный кроп-топ. Для этого блогерша сделал разрезы в нескольких местах, а после вырезала декоративные дыры на рукавах и в области декольте.

Получилось интересно и стильно, что отметили многочисленные пользователи сети. Неудивительно, что юзеры посмотрели кадры более 2,6 миллиона раз, а также оставили огромное число хвалебных комментариев. -0-