Девушка удивила сеть, переселив пчел голыми руками (Видео)

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница штата Техас в США опубликовала в Instagram ролик, который заставил удивиться многих.

Пчеловод Эрика Томпсон решила продемонстрировать на видео момент переселения пчел. В целом алгоритм действий оказался простым, а вот девушка удивила сеть тем, что подошла к улью пчел без защитной одежды и головного убора.

Как оказалось, мужчина позвонил пчеловоду, когда у себя во дворе обнаружил жилище насекомых. Жительница Техаса приехала на место и голыми руками начала переселять пчел. Сначала она нашла матку и поместила ее в специальную емкость. После этого остальные насекомые сами поспешили в коробку.

Многие позавидовали стальной выдержке Эрики, а также удивились спокойному тону ее голоса. Неудивительно, что пост в Instagram собрал почти пол миллиона просмотров и тысячи разнообразных комментариев. -0-