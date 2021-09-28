Девушка удивила всех, когда на 100 дней отказалась от мытья волос (Видео)

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая блогерша провела в TikTok эксперимент, результат которого впечатлил многих.

Девушка по имени Эмма Скай решила на 100 дней отказаться от мытья головы. Она хотела проверить, сколько дней ее волосы останутся чистыми, однако конечный результат превзошел все ожидания.

На сотый день девушка удивила всех, когда показала снимки первого и последнего дня эксперимента. Как оказалось, ее волосы вовсе не выглядели грязными, а кудрявые пряди приобрели объем. Кроме этого, локоны начали пушиться, что только прибавило популярности ролику. Юзеры были впечатлены кадрами, а видео быстро собрало в соцсети более миллиона просмотров. -0-