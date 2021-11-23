Девушка угостила стаю енотов вкусняшками и сделала забавное видео

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube забавные и милые кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

Американка каждый вечер стала встречаться со стаей енотов, которая поняла, что в доме женщины можно получить вкусняшку. После этого каждый день зверьки приходят ко входной двери, а в один из дней женщина решила записать трапезу лесных обитателей на видео.

Кадры получились милыми и забавными, что оценили многие пользователи сети. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-