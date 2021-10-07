Девушка уличила парня в измене, не выходя из дома - ей понадобился только Instagram!

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok представила занимательный ролик, который восхитил многих пользователей.

Женщина рассказал о своей подруге, которая уличила своего парня в измене, даже не покидая дом. Все, что ей понадобилось - Instagram. Подруга не прибегала к слежке или заказу частного сыщика. В один вечер ее молодой человек сообщил, что он должен отлучиться по делам. Девушка заподозрила неладное и решила проверить парня. Она примерно знала, что он отправился в ресторан и начала проверять все посты в социальной сети по геотегу.

Интуиция не подвела девушку, ведь через некоторое время она обнаружила своего возлюбленного на сторис незнакомой юзерши, которая просто красовалась в заведении. На заднем плане в видео и находился молодой человек в компании барышни.

Девушка уличила парня в измене, не выходя из дома, а своей историей поделилась на просторах сети. Неудивительно, что "Шерлок в юбке" удивил огромное число пользователей, которые вмиг признали ее гением. -0-