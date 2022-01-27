Девушка уличила парня в измене по скриншоту объявления

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная ситуация произошла с девушкой из США, которая тут же поделилась историей в TikTok.

Девушка по имени Ханна рассталась со своим возлюбленным, а все из-за скриншота. Как оказалось, парень помогал ей выбрать новый автомобиль. В какой-то момент молодой человек прислал подруге снимок экрана с подходящим вариантом, однако блогерша обратила внимание на кое-что другое.

Девушка заметила в левом верхнем углу снимка иконку, которая напоминала логотип приложения Tinder. Подозрения подтвердились. Чтобы увидеть профиль возлюбленного своими глазами, Ханна скачала Tinder и обнаружила его страницу после первого же свайпа.

Эта ситуация впечатлила многих пользователей сети и вызвала бурное обсуждение. Кадры быстро собрали огромное число просмотров. Позже в комментариях юзеры поделились своими похожими историями.-0-

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