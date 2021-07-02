Девушка уморительно провалила тест на доверие, от чего даже парень был в недоумении (Видео)

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже продолжительное время в сети можно наткнуться на ролики, где парочки проходят тест на доверие. Суть проста, однако парень и девушка из Москвы покорили сеть таким видео. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Тест на доверие заключается в следующем: молодой человек становится за девушкой, а та с разведенными руками падаем к нему в объятия. Конечно, бывают и исключение, которым и стала девушка из Москвы.

Влюбленные нашли живописное место рядом с озером, включили камеру и принялись проводить испытание. Все шло хорошо, но только до того момента, пока девушка не отклонилась вперед и упала в другую сторону, с забавным звуком ударившись об воду. Девушка уморительна провалила тест на доверие от чего в легком недоумении оказался даже ее парень. Впрочем, ролик повеселил юзеров, а парочка прославилась в сети. -0-