Девушка уронила муку и превратила кухню в "место преступления" - забавное видео!

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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая особа из США недавно на YouTube поделилась уморительными кадрами, которые ей удалось сделать во время готовки. Девушка занималась приготовлением выпечки у себя на кухне. В какой-то момент она решила добавить еще муки, но уронила пакет, тем самым превратив помещение в "место преступление". Оказалось, что рядом со столом лежал кот, который никак не ожидал такого стечения обстоятельств. Мука упала прямо на животное, из-за чего помещение превратилось в настоящую сцену из криминального сериала, ведь прямо на полу осталось четкое очертание тела животного. Этот момент развеселил девушку, а также пользователей, которые посмотрели ролик огромное число раз. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!