Девушка устроила уборку в квартире курильщицы с 20-летним стажем - преображение кардинальное! (Видео)

Фото Thewalls

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка по имени Сара Мей опубликовала в TikTok новый ролик и впечатлила юзеров. Автор поста работает в клининговом агентстве. В очередной раз она решила поделиться результатом своей изнурительной работы. Девушка прибыла в жилище женщины, которые последние 20 лет курила в квартире. Уборщица приступила к работе и начала возвращать первозданный вид технике, мебели и сантехнике. Было нелегко, но после шести часов работы жилье курильщицы с 20-летним стажем изменилось кардинально. Скриншот из видео Техника, которая была буквально желтой, вновь стала белой, а сантехника блестела. Кадры впечатлили юзеров и те оказались в полном восторге от преображения квартиры. Неудивительно, что ролик уже посмотрели более 355 тысяч раз. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!