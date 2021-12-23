Девушка увеличила губы и столкнулась с неожиданными препятствиями в обычной жизни (Видео)

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США разместила в TikTok любопытный ролик, который привлек внимание многих юзеров сети.

23-летняя блогерша по имени Джейд долгое время экспериментировала со своими губами и меняла их форму с помощью специальных филлеров. Так продолжалось несколько лет, однако недавно специалист предложил девушке увеличить губы ботоксом, и та согласилась.

Процедура прошла успешно, а американка осталась довольна результатом. Но позже девушка столкнулась с неожиданными препятствиями в обычной жизни. Как оказалось, ее губы получились настолько большими, что они не смыкаются до конца, и блогерша не имеет возможности нормально выпить жидкость из трубочки. Пользователи по-разному отнеслись к кадрам, однако это ничуть не убавило популярность видео, ведь ролик за короткое время посмотрели сотни тысяч раз.-0-