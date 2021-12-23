Девушка узнала о слежке благодаря странному уведомлению на смартфоне

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США поделилась в TikTok жуткой историей, которая с ней приключилась.

Американка рассказала, что однажды к ней на телефон пришло странное уведомление. Она стала разбираться и выяснила, что за ней уже несколько дней следит неизвестный человек. Трекер отслеживал местоположение, пока девушка занималась рутинными делами.

Как выяснилось из уведомления, некто узнал, в каком спортзале она занимается, а также она сама выдала место своего жительства. Девушка решила проверить свой автомобиль на наличие маячков, однако ничего не обнаружила. Тогда она стала всерьез переживать и отправилась в полицию, где ей сообщили, что ничего противозаконного не произошло.

Полицейские только пожали плечами и посоветовали ей обратиться к ним, если потенциальный преследователь объявится. История озадачила многих пользователей, которые в комментариях посетовали на то, что технический прогресс обгоняет закон: из-за этого незнакомый человек может часами отслеживать местоположение, при этом полиция ничего не может сделать, чтобы помочь. Ролик приобрел популярность, его посмотрело огромное число юзеров.-0-